Фотомодель играла в паре с хоккеистом и блогером Петром Карповым.

Автор фото: соцсети Камили Харисовой

В последнем выпуске реалити-шоу «Большой куш» покинуть проект от ТНТ пришлось уроженке Набережных Челнов, послу Игр стран БРИКС, «Мисс Казань — 2017» и телеведущей Камиле Харисовой. Она играла в паре с хоккеистом и блогером Петром Карповым. Вместе они боролись за главный приз — 10 миллионов рублей, а их соперниками стали 10 других пар. Сумма была спрятана в одном из 12 чемоданов. Задача участников — выбрать правильный и остаться на проекте. Кейс с черной меткой означает вылет, и именно он достался Петру и Камиле в четвертой серии второго сезона.

Команды в проекте соревнуются между собой, объединяются в коалиции, меняются чемоданами, однако у Харисовой и Карпова не получилось полностью влиться в коллектив.

«На самом деле для меня проект «Большой куш» был такой мечтой. Проект стал для меня настоящей психотерапией. Он открыл во мне как и болевые точки, так и какие-то новые сильные стороны, на которые мне стоит обращать внимание и в реальной жизни в Москве», — поделилась телеведущая, поблагодарив Петра за совместное участие.

Напомним, что до этого шоу покинула еще одна уроженка Челнов — педагог Альбина Кабалина, которая играла в паре с блогером Александром Арзановым. Альбина ранее уже участвовала в шоу «Звезды в джунглях». Камиля же в прошлом году снималась в первом сезоне «Мастера игры».

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