Татарстанцам разрешили выбирать любой участок для голосования на выборах
С 3 августа работает сервис «Мобильный избиратель».
Сервис «Мобильный избиратель», который позволяет заранее выбрать удобный избирательный участок для голосования на выборах в Госдуму 18, 19 и 20 сентября, заработал в Татарстане. Об этом сообщили в Центризбиркоме республики.
Благодаря сервису татарстанцы смогут голосовать не по месту постоянной регистрации, а на любом удобном избирательном участке страны. Председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев подчеркнул, что в результате избиратель сможет не менять свои планы и выбрать тот участок, где ему будет удобнее всего проголосовать.
Заявление в сервис можно подать с 3 августа по 14 сентября через Единый портал государственных услуг, в МФЦ и в территориальной избирательной комиссии. Помимо этого, его можно будет подать в участковой избирательной комиссии с 9 по 14 сентября.
Ранее сообщалось, что в Татарстане на предстоящих выборах депутатов Госдумы впервые проголосуют более 43 тысяч молодых людей. По данным Центризбиркома республики, на 1 июля в регионе зарегистрировано почти 3 миллиона избирателей, и треть из них — молодёжь.
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