Выросло число жертв после взрыва у московского ресторана Balzi Rossi
Свыше шести пострадавших остаются в тяжёлом состоянии.
Взрыв у ресторана Balzi Rossi на Кудринской площади привёл к пяти погибшим, двое из которых скончались в больнице. Об этом сообщает Mash в канале в Макс.
Ещё более шести человек продолжают бороться за жизнь в больницах. Инцидент произошёл возле «Дома авиаторов», неподалёку от посольства США. Первоначально в качестве возможной причины рассматривали утечку газа, однако позже Национальный антитеррористический комитет (НАК) подтвердил, что у входа в заведение сработало самодельное взрывное устройство.
По данным следствия, подрыв осуществили дистанционно. Мощность СВУ достигала примерно одного килограмма в тротиловом эквиваленте, а поражающим элементом стали металлические шарики. Из-за последних травмы получили люди, сидевшие на веранде. Установлено, что устройство пыталась пронести женщина‑курьер. Её остановил охранник, заподозривший неладное, именно в момент досмотра и прогремел взрыв. В числе первых погибших оказались сама курьер, охранник и один из посетителей.
Ранее сообщалось, что целью этого взрыва могли стать гости закрытой вечеринки. По предварительным данным, частное мероприятие дополнительно охранялось.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Сергей и Ирина Усольцевы вместе с 5-летней дочерью Ариной пропали под Красноярском 25 сентября 2025 года.
Отдыхать ученики будут меньше на один день.
За сутки в ДТП один человек погиб и четверо ранены.
Легковушка вылетела на встречку, на место выезжал прокурор.
Отключение снабжения коснется Вахитовского района города.
Рынок недвижимости столицы Татарстана переживает тектонический сдвиг. В регион зашли мощные федеральные игроки — «Самолет», «ФСК Регион» и «ГК ТОЧНО». Изменит ли битва девелоперов качество жилья в столице?