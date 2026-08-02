Свыше шести пострадавших остаются в тяжёлом состоянии.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Взрыв у ресторана Balzi Rossi на Кудринской площади привёл к пяти погибшим, двое из которых скончались в больнице. Об этом сообщает Mash в канале в Макс.

Ещё более шести человек продолжают бороться за жизнь в больницах. Инцидент произошёл возле «Дома авиаторов», неподалёку от посольства США. Первоначально в качестве возможной причины рассматривали утечку газа, однако позже Национальный антитеррористический комитет (НАК) подтвердил, что у входа в заведение сработало самодельное взрывное устройство.

По данным следствия, подрыв осуществили дистанционно. Мощность СВУ достигала примерно одного килограмма в тротиловом эквиваленте, а поражающим элементом стали металлические шарики. Из-за последних травмы получили люди, сидевшие на веранде. Установлено, что устройство пыталась пронести женщина‑курьер. Её остановил охранник, заподозривший неладное, именно в момент досмотра и прогремел взрыв. В числе первых погибших оказались сама курьер, охранник и один из посетителей.

Ранее сообщалось, что целью этого взрыва могли стать гости закрытой вечеринки. По предварительным данным, частное мероприятие дополнительно охранялось.

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