Гособвинение требует увеличить условный срок и продлить запрет на рекламу бренда.

Автор фото: суды общей юрисдикции города Москвы

Прокуратура добивается ужесточения приговора для блогера Лерчек. Об этом сообщает ТАСС.

Надзорное ведомство не считает назначенное наказание справедливым и намерено оспорить решение. Гособвинение подаст апелляционное представление в Мосгорсуд, оспаривая приговор, вынесенный районным судом в отношении Валерии Чекалиной.

В рамках апелляции надзорное ведомство требует назначить Лерчек шесть лет лишения свободы условно. Дополнительно прокуратура настаивает на увеличении срока запрета на продвижение её бренда в интернете — с трёх до пяти лет.

Рассмотрение апелляционного представления пройдёт в Мосгорсуде, где стороны представят свои аргументы.

Напомним, Лерчек и её супруг обвиняются в неуплате налогов на 311 миллионов рублей и отмывании более 130 миллионов рублей.

Ранее защита просила приостановить процесс из-за онкологии. У блогерши диагностирован рак четвертой стадии.

Всё самое интересное в нашем канале в MAX.