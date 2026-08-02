Прокуратура добивается ужесточения приговора для блогера Лерчек
Гособвинение требует увеличить условный срок и продлить запрет на рекламу бренда.
Прокуратура добивается ужесточения приговора для блогера Лерчек. Об этом сообщает ТАСС.
Надзорное ведомство не считает назначенное наказание справедливым и намерено оспорить решение. Гособвинение подаст апелляционное представление в Мосгорсуд, оспаривая приговор, вынесенный районным судом в отношении Валерии Чекалиной.
В рамках апелляции надзорное ведомство требует назначить Лерчек шесть лет лишения свободы условно. Дополнительно прокуратура настаивает на увеличении срока запрета на продвижение её бренда в интернете — с трёх до пяти лет.
Рассмотрение апелляционного представления пройдёт в Мосгорсуде, где стороны представят свои аргументы.
Напомним, Лерчек и её супруг обвиняются в неуплате налогов на 311 миллионов рублей и отмывании более 130 миллионов рублей.
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