Общество
2 августа 12:58
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Новогодние каникулы в 2027 году сократят на день

Отдых продлится с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.

Новогодние каникулы в 2027 году сократят на день

Автор фото: Павел Хацаюк/ ИД«Вечерняя Казань»

Новогодние каникулы в 2027 году сократят на день. Согласно производственному календарю, продолжительность праздничных выходных уменьшится по сравнению с предыдущим годом.

В предстоящие каникулы россияне будут отдыхать 11 дней вместо 12. Период отдыха охватывает промежуток с 31 декабря 2026 года до 10 января 2027 года включительно.

Например, годом ранее праздничные дни длились с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Разница в один день объясняется особенностями распределения выходных и переносов нерабочих дней.

Ранее сообщалось, что каждый третий казанец предпочитает проводить выходной день в кровати. В основном так свой день проводит молодежь.

Всё самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
соцсети
Глава семьи Усольцевых четырежды менял паспорт перед исчезновением в тайге

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с 5-летней дочерью Ариной пропали под Красноярском 25 сентября 2025 года.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
У школьников поменялись даты зимних каникул

Отдыхать ученики будут меньше на один день.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ливень накрыл Казань и привёл к аквапланированию на дорогах

За сутки в ДТП один человек погиб и четверо ранены.

прокуратура Татарстана
Водитель «Лады» погиб при лобовом столкновении с автобусом под Пестрецами

Легковушка вылетела на встречку, на место выезжал прокурор.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Более 50 улиц в Казани останутся без воды из-за строительства школы Загитовой

Отключение снабжения коснется Вахитовского района города.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Топ застройщиков Казани: честный рейтинг

Рынок недвижимости столицы Татарстана переживает тектонический сдвиг. В регион зашли мощные федеральные игроки — «Самолет», «ФСК Регион» и «ГК ТОЧНО». Изменит ли битва девелоперов качество жилья в столице?

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.