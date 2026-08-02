Новогодние каникулы в 2027 году сократят на день
Отдых продлится с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.
Новогодние каникулы в 2027 году сократят на день. Согласно производственному календарю, продолжительность праздничных выходных уменьшится по сравнению с предыдущим годом.
В предстоящие каникулы россияне будут отдыхать 11 дней вместо 12. Период отдыха охватывает промежуток с 31 декабря 2026 года до 10 января 2027 года включительно.
Например, годом ранее праздничные дни длились с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Разница в один день объясняется особенностями распределения выходных и переносов нерабочих дней.
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