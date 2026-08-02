Суд посчитал генерацию картинок нейросетью техническим процессом.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Суд в Москве отказал в защите авторских прав на изображения от ИИ. Об этом сообщает РИА Новости.



Инстанция не признала сгенерированные нейросетью работы объектами авторского права. Эксперты посчитали их создание технической процедурой, не предполагающей творческого вклада.



В центре разбирательства оказались арт‑объекты «Мона Лиза с вином» и «Статуя Свободы с вином». Истец утверждал, что создал их с помощью нейросетевых инструментов, предварительно выкупив исходные фотоматериалы. Далее он вносил правки: менял мимику и причёску Джоконды, добавлял аксессуары и детали фона, а у статуи Свободы заменял факел на винный бокал и корректировал окружение.



Автор требовал взыскать компенсацию с предпринимателя, который размещал эти изображения на мерче. По мнению истца, эти работы являются самостоятельными дизайнерскими произведениями и подлежали правовой охране.



По итогу был сделан вывод, что поскольку искусственный интеллект не обладает сознанием, его работа не может считаться проявлением авторского замысла.



Ранее педагогов в России призвали проверять домашнюю работу устно из-за применения ИИ. Использование нейросетей в таком случае может сократиться, поскольку ученикам придется объяснять свой ход мыслей при выполнении задания.



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