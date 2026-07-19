Использование нейросетей в таком случае сократится, поскольку ученикам придется объяснять свой ход мыслей при выполнении задания.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В школах намерены изменить систему проверки домашних работ — это необходимо делать исключительно в устной форме. Такая мера поможет сократить использование искусственного интеллекта учениками, заявил замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб.

«Нельзя допускать, чтобы ученик выполнил домашнее задание с помощью искусственного интеллекта, сдал, получил пятерку», — приводит его слова РИА Новости.

Если не проверять выполнение задания устно, то случаи применения нейросетей будут учащаться. Это станет самообманом и для обучающихся, и для преподавателей, отметил Гриб. Он также добавил, что необходимо в принципе увеличить время для проверки домашних работ на уроках.

Ранее сообщалось, что для первоклассников домашнюю работу в России отменят с начала этого учебного года. По старым нормам выполнение заданий на дом должно было занимать не более часа.



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