Больше десяти тысяч работ на ЕГЭ в этом году получили высший балл
Результаты подвели с учётом пересдач в президентские дни.
В 2026 году число стобалльных работ на Едином государственном экзамене перевалило за десять тысяч. Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, с учётом результатов пересдач высший балл по одному или нескольким предметам получили авторы 10 090 работ.
Основной период ЕГЭ стартовал 1 июня и завершился так называемыми президентскими днями, когда выпускники могли пересдать один предмет по своему выбору. Именно эти пересдачи и помогли части ребят дотянуть до заветной сотки.
Ранее сообщалось, что набравшая 300 баллов на ЕГЭ татарстанская школьница решила поступать в КФУ. Студентке будут выплачивать индивидуальную стипендию.
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