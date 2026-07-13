Глава Минобрнауки Татарстана отметил, что более половины выпускников девятых классов в итоге поступают в колледжи и техникумы.

Автор фото: mon.tatarstan.ru

Школы обязаны принять детей в старшее звено даже при наличии академической задолженности и низкой успеваемости. Однако решение о приеме зачастую принимается совместно с родителями и учитывает реальные возможности ребенка, заявил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин.

— Есть такие школьники в девятом классе, которые не смогли сдать экзамен даже по базовой математике, и те, кто не хочет заниматься и учиться. <…> Но, если они захотят прийти в десятый класс, мы не имеем права отказать, — заявил глава ведомства.

Он объяснил, что обучение рабочей профессии в учреждениях СПО дает право параллельно получать аттестат о среднем общем образовании. По мнению Хадиуллина, выпускники колледжей и техникумов ценятся больше, чем люди с высшим образованием. Рабочую специальность выбрало около 60 процентов выпускников девятых классов, а для детей, которым трудно учиться, открыто более 40 направлений в 52 учреждениях СПО. Эта инициатива реализуется в рамках эксперимента, согласно которому около 3,8 тысячи обучающихся с низкой успеваемостью смогли выбрать только русский язык и математику на ОГЭ.

Однако Хадиуллин добавил, что при «сильном» аттестате недопустимо отказывать в приеме в 10-й класс «якобы из-за отсутствия мест». Он призвал открывать дополнительные классы, направления и прислушиваться к ученикам.

Ранее глава Минобрнауки рассказал, что в Татарстане в ГИА-9 в 2026 году участвовали 48 474 ученика, в том числе более тысячи детей с ОВЗ. На обновление оборудования для сдачи итогового экзамена из бюджета республики было направлено 300 миллионов рублей.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.