Для первоклассников сделают дополнительные каникулы в феврале
Учебный год в 2027 году закончится 26 мая.
Новый учебный год в 2026 году начнется с 1 сентября, а завершится — 26 мая. Об этом сообщили в Минпросвещения России, пишет ТАСС.
Кроме того, для первых классов организуют дополнительные зимние каникулы. Они продлятся с 15 по 21 февраля 2027 года. Для всех школьников также пройдут зимние каникулы с 31 декабря по 10 января. Летние каникулы продлятся с 27 мая по 31 августа.
Как заявил глава ведомства Сергей Кравцов, осенние, зимние и весенние каникулы должны составлять не менее девяти дней, чтобы сбалансировать учебную нагрузку.
Ранее сообщалось, что для школьников хотят ввести систему поощрений. Ученикам предложили выплаты, образовательные сертификаты или гранты. Вознаграждение получат победители олимпиад, стобалльники и медалисты — они заслуживают признания и поддержки за достижения.
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