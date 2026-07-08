Издание выйдет на русском и татарском языках с QR-кодами на сказки и мультфильмы.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Все первоклассники Татарстана в 2026 году получат в подарок книгу «Дуслык илендә» — «В стране дружбы». Как сообщили в Минфине республики, на издание тиража из бюджета выделили 23,3 миллиона рублей.

Книгу выпустят на русском и татарском языках, и она приурочена к Году единства народов России. Внутри — рассказы о традициях, языках и фольклоре шести народов, живущих в республике: татар, русских, чувашей, удмуртов, марийцев и мордвы. Чтобы знакомиться с культурой было интереснее, в книгу добавили QR-коды: через них можно послушать гимн России, почитать сказки и посмотреть мультфильмы о волжских богатырях.

Подарочные книги первоклассникам в Татарстане дарят каждый год. В 2025-м это была «Татарстан — фронту» к 80-летию Победы, а в 2024-м — «Наука — детям».

Ранее мы писали, что домашнее задание для первоклассников отменят в России с 1 сентября. По старым нормам выполнение работы на дом должно было занимать не более часа.

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