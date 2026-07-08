Первоклассникам Татарстана подарят книгу «В стране дружбы» за 23 млн рублей
Издание выйдет на русском и татарском языках с QR-кодами на сказки и мультфильмы.
Все первоклассники Татарстана в 2026 году получат в подарок книгу «Дуслык илендә» — «В стране дружбы». Как сообщили в Минфине республики, на издание тиража из бюджета выделили 23,3 миллиона рублей.
Книгу выпустят на русском и татарском языках, и она приурочена к Году единства народов России. Внутри — рассказы о традициях, языках и фольклоре шести народов, живущих в республике: татар, русских, чувашей, удмуртов, марийцев и мордвы. Чтобы знакомиться с культурой было интереснее, в книгу добавили QR-коды: через них можно послушать гимн России, почитать сказки и посмотреть мультфильмы о волжских богатырях.
Подарочные книги первоклассникам в Татарстане дарят каждый год. В 2025-м это была «Татарстан — фронту» к 80-летию Победы, а в 2024-м — «Наука — детям».
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