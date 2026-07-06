Образование
6 июля 13:55
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«Вечерняя Казань»

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Татарстан занял третье место в России по количеству стобалльников на ЕГЭ

Более 350 выпускников республики получили высший результат, что стало лучшим показателем за последние 12 лет.

Татарстан занял третье место в России по количеству стобалльников на ЕГЭ

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Среди регионов России Татарстан оказался на третьем месте по числу одиннадцатиклассников, набравших максимальный балл на ЕГЭ. В республике насчитывается свыше 459 стобалльных результатов, которые получили более 350 ребят. Об этом сообщает ТАСС.

Такой показатель стал лучшим в Татарстане за последние 12 лет. Первое место по России досталось Санкт-Петербургу, где 100 баллов набрали 914 человек, второе место заняла Московская область с показателем 836 выпускников. Сразу после Татарстана следует Краснодарский край с похожим результатом.

Ранее сообщалось, что апелляцию по результатам ЕГЭ разрешат подавать через «Госуслуги». На данный момент сервис только разрабатывается.

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