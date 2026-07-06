Татарстан занял третье место в России по количеству стобалльников на ЕГЭ
Более 350 выпускников республики получили высший результат, что стало лучшим показателем за последние 12 лет.
Среди регионов России Татарстан оказался на третьем месте по числу одиннадцатиклассников, набравших максимальный балл на ЕГЭ. В республике насчитывается свыше 459 стобалльных результатов, которые получили более 350 ребят. Об этом сообщает ТАСС.
Такой показатель стал лучшим в Татарстане за последние 12 лет. Первое место по России досталось Санкт-Петербургу, где 100 баллов набрали 914 человек, второе место заняла Московская область с показателем 836 выпускников. Сразу после Татарстана следует Краснодарский край с похожим результатом.
Ранее сообщалось, что апелляцию по результатам ЕГЭ разрешат подавать через «Госуслуги». На данный момент сервис только разрабатывается.
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