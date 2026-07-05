Итоговый документ ведомство утвердит уже в текущем месяце.

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С 1 сентября 2027 года российские старшеклассники начнут учиться по измененной программе. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на главу Минпросвещения России Сергея Кравцова.

По словам министра, обновленный Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего общего образования будет официально утвержден уже в текущем месяце. Основные изменения коснутся точных и естественных наук, а также цифровых компетенций. Программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными. Навыки работы с технологиями ИИ официально включат в перечень метапредметных результатов обучения.

Руководитель ведомства подчеркнул, что глубокая модернизация стандарта позволит учащимся 10–11-х классов сосредоточиться на дисциплинах, необходимых для их дальнейшей профессиональной реализации и личных планов.

Ранее мы писали о том, что в Минпросвещения связали рекордные баллы ЕГЭ с ликвидацией разрыва в программах. Рост числа стобалльников вызван устранением расхождений между школьной программой и экзаменационными заданиями.

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