Увеличилось количество направлений подготовки, по которым поступающие могут предоставить результаты соответствующего ЕГЭ.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Растущую популярность географии прокомментировала доцент кафедры теории и методики географического и экологического образования Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета Светлана Хуснутдинова. Ее слова передает медиапортал вуза.

Доцент напомнила, что в вузах выросло количество направлений подготовки, по которым поступающие могут предоставить результаты ЕГЭ по географии. Университеты с 1 марта 2026 года могут включать географию в список предметов по выбору для ряда направлений.

Светлана Хуснутдинова заметила, что при поступлении на экономическую специальность студенты будут изучать мировую экономику, биржевую деятельность, акции компаний.

«Им будет сложно учиться, если в школе они толком не учили географию, потому что она не требовалась при поступлении», — рассказала доцент.

Помимо этого, она напомнила, что к 2027 году должен быть подготовлен единый учебник по географии, который сперва будет проходить апробацию в отдельных школах.

По словам Хуснутдиновой, на форуме в Москве, в котором она принимала участие, обсуждалось введение дополнительного урока географии в 6 классе и устного экзамена по географии в 9 классе. Был также затронут вопрос об обеспечении учителей современными статистическими данными и методическими рекомендациями.

Ранее сообщалось, что для девятиклассников предложили ввести устный экзамен по географии. Минпросвещения готово рассмотреть эту идею.

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