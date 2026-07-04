Образование
4 июля 11:44
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«Вечерняя Казань»

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Курс «Русский язык как государственный» введут в вузах в 2027 году

В Минобрнауки также намерены изменить нынешнюю систему разделения факультетов филологии на «русские» и «зарубежные».

Курс «Русский язык как государственный» введут в вузах в 2027 году

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Обязательный модуль «Русский язык как государственный» появится программах вузов в 2027 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

Проект дисциплины разработали специалисты СПбГУ, а на данный момент его дорабатывают в ведомстве с учетом мнения экспертов. Минобрнауки поддерживает инициативу по усилению статуса русского языка в высших учебных заведениях, которую выдвинули на заседании совета при президенте России.

Также обсуждался вопрос нынешнего разделения филологических факультетов на «русские» и «зарубежные». Предполагается создать отдельные структуры, например кафедры, центры и институты, которые будут заниматься образовательной, научно-методической и просветительской деятельностью в сфере русского языка и литературы.

Ранее сообщалось, что со второго полугодия 2026/2027 учебного года в пятых классах появится урок «Духовно-нравственной культуры России» в количестве 17 часов. Через год новый предмет также планируют ввести в шестых и седьмых классах.

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