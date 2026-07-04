Курс «Русский язык как государственный» введут в вузах в 2027 году
В Минобрнауки также намерены изменить нынешнюю систему разделения факультетов филологии на «русские» и «зарубежные».
Обязательный модуль «Русский язык как государственный» появится программах вузов в 2027 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.
Проект дисциплины разработали специалисты СПбГУ, а на данный момент его дорабатывают в ведомстве с учетом мнения экспертов. Минобрнауки поддерживает инициативу по усилению статуса русского языка в высших учебных заведениях, которую выдвинули на заседании совета при президенте России.
Также обсуждался вопрос нынешнего разделения филологических факультетов на «русские» и «зарубежные». Предполагается создать отдельные структуры, например кафедры, центры и институты, которые будут заниматься образовательной, научно-методической и просветительской деятельностью в сфере русского языка и литературы.
Ранее сообщалось, что со второго полугодия 2026/2027 учебного года в пятых классах появится урок «Духовно-нравственной культуры России» в количестве 17 часов. Через год новый предмет также планируют ввести в шестых и седьмых классах.
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