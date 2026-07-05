Образование
5 июля 11:50
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«Вечерняя Казань»

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В Минпросвещения связали рекордные баллы ЕГЭ с ликвидацией разрыва в программах

Рост числа стобалльников вызван устранением расхождений между школьной программой и экзаменационными заданиями.

В Минпросвещения связали рекордные баллы ЕГЭ с ликвидацией разрыва в программах

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Министерство просвещения указало на причины рекордных результатов ЕГЭ 2026 года. В ведомстве отметили значительное улучшение качества школьного образования. Рекордное число стобалльников на ЕГЭ 2026 года стало возможным благодаря устранению расхождений между школьной программой и экзаменационными заданиями. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на эксперта Минпросвещения страны, директора Астраханской лингвистической гимназии Ангелину Рябину.

По мнению эксперта, высокие результаты выпускников обусловлены качеством российской образовательной системы, профессионализмом педагогов и трудолюбием самих учащихся.

Рябина особо подчеркнула важность системного подхода в обучении. В частности, глубокая профилизация учащихся в 10–11-х классах позволяет сформировать у них надежную базу знаний. При этом точная синхронизация школьных учебных планов с официальным кодификатором ЕГЭ помогла полностью ликвидировать существовавший ранее разрыв между школьной теорией и практической частью экзамена. Такой подход позволил снизить уровень стресса у выпускников и обеспечил объективную оценку их усилий.

Специалист добавила, что данные позитивные изменения стали возможны благодаря реализации приказа Минпросвещения № 704. Данный документ помог сфокусировать образовательный процесс на наиболее актуальных темах, что закономерно привело к повышению итоговых баллов на экзаменах.

Ранее мы писали, что почти 80 выпускников успешно сдали экзамен по татарскому языку. Средний балл составил 84,56.

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