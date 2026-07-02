Образование
2 июля 21:26
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«Вечерняя Казань»

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Экзамен по татарскому языку сдали почти 80 выпускников

Средний балл - 84,56.

Экзамен по татарскому языку сдали почти 80 выпускников

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В 2026 году в Татарстане ЕГЭ по татарскому языку решили сдать 79 выпускников. Это в два раза больше по сравнению с прошлым годом. Средний балл составил 84,56, сообщил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин.

«Одна выпускница сдала два экзамена – татарский язык и татарскую литературу. По татарской литературе балл составил 94,33. В прошлом году только 32 человека выбрали экзамен по татарскому языку и татарской литературе», – рассказал министр.

Чаще всего экзамен по татарскому языку выбирали в Казани - 58 школьников. Его сдавали также ученики из Набережных Челнов, Нижнекамска, Азнакаевского, Актанышского, Арского, Атнинского, Балтасинского, Бугульминского, Кайбицкого, Кукморского, Муслюмовского, Новошешминского, Нурлатского и Рыбно-Слободского районов.

Хадиуллин считает, что подобные результаты - знак того, что молодежь с уважением относится к родному языку, культуре и традициям.

Ранее сообщалось, что ЕГЭ по русскому языку и математике в Татарстане не смогли сдать 290 учеников. Профильную математику сдали на 100 баллов в 12 раз больше выпускников, чем в 2025 году.

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