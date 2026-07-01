В комбинации будут три пятерки.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Выпускникам, набравшим 200 баллов по любым двум предметам ЕГЭ, начнут давать красивые мобильные номера. В них будет комбинация из трех пятерок, рассказали в Минпросвещения России. Акция продлится в течение всего 2026 года.

По словам министра Сергея Кравцова, 200 баллов в это году набрали 933 выпускника, 300 баллов – 76, 400 баллов – восемь, а максимальные 500 баллов – один участник.

Кравцов отмечает, что отличные результаты на экзамене — не просто цифры в аттестате, а доказательство того, что молодежь готова к вызовам времени и способна достигать вершин. Достижения ребят станут фундаментом для великих свершений завтра.

Ранее сообщалось, что стобалльников ЕГЭ по русскому языку в Татарстане стало на 38 человек больше. Средний результат в республике выше, чем в целом по России.

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