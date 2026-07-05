Образование
5 июля 15:55
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Апелляцию на результаты ЕГЭ разрешат подавать через «Госуслуги»

Пока что идет разработка сервиса.

Апелляцию на результаты ЕГЭ разрешат подавать через «Госуслуги»

Автор фото: kzn.ru

Разрабатывается сервис подачи и рассмотрения апелляций на результаты ЕГЭ через «Госуслуги», говорится в ответе начальника управления Рособрнадзора Нино Бугуловой на запрос депутатов Госдумы от фракции «Новые люди». Об этом пишет ТАСС.

Сейчас подача и рассмотрение апелляций организуются онлайн по решению региональных экзаменационных комиссий «при условии соблюдения требований законодательства РФ в области защиты персональных данных». Однако Минцифры и Рособрнадзор переводят систему итоговой аттестации на единую платформу «ГосТех».

Ранее сообщалось, что абитуриенты, поступившие в вуз на бюджетной основе, в среднем набирают на ЕГЭ на 36—42 балла больше, чем те, кто поступает на коммерческую основу. Однако средний балл за экзамен при приеме в частные и государственные университеты практически одинаковый.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Афганистан рассматривает импорт в Россию бензина взамен татарстанской нефти

Общая мощность заводов этой страны – более 1 миллиона тонн переработанной нефти в год.

пресс-служба Инспекции ГСН Татарстана
Реставрация старинной усадьбы Сапогульцева в Казани завершена

Специалисты реконструировали главный дом, флигель и службы.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Бывшего зампрокурора Казани Гумера Нафиева приговорили к 7 годам «строгача»

Экс-представитель надзорного ведомства признан виновным в получении взятки.

Mash
После УЗИ в казанской клинике Нуриевых ребенок родился с врожденными патологиями

Врачи просмотрели порок позвоночника и рёбер.

соцсети Ришата Тухватуллина
Певец Ришат Тухватуллин порезался в бассейне нового пляжного комплекса в Казани

Артист планировал поиграть в волейбол, но из-за травмы присоединился к дворовому матчу в качестве болельщика.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее

Индекс Мосбиржи обновляет многолетние минимумы. Ситуация затронула и татарстанских эмитентов: их бумаги просели на 14-40% с начала года. Однако покупка некоторых акций оправдает себя на долгосрочном горизонте, считают эксперты.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.