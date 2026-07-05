Апелляцию на результаты ЕГЭ разрешат подавать через «Госуслуги»
Пока что идет разработка сервиса.
Разрабатывается сервис подачи и рассмотрения апелляций на результаты ЕГЭ через «Госуслуги», говорится в ответе начальника управления Рособрнадзора Нино Бугуловой на запрос депутатов Госдумы от фракции «Новые люди». Об этом пишет ТАСС.
Сейчас подача и рассмотрение апелляций организуются онлайн по решению региональных экзаменационных комиссий «при условии соблюдения требований законодательства РФ в области защиты персональных данных». Однако Минцифры и Рособрнадзор переводят систему итоговой аттестации на единую платформу «ГосТех».
Ранее сообщалось, что абитуриенты, поступившие в вуз на бюджетной основе, в среднем набирают на ЕГЭ на 36—42 балла больше, чем те, кто поступает на коммерческую основу. Однако средний балл за экзамен при приеме в частные и государственные университеты практически одинаковый.
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