Татарстанские школьники лучше всего сдали ЕГЭ по иностранным языкам
Физику и профильную математику ученики стали выбирать чаще.
В Татарстане профильную математику на ЕГЭ в этом году выбрали на 3,09 процента больше учеников, физику — на 3,29 процента, биологию — на 0,1 процента, химию — на 0,39 процента, а информатику, наоборот, меньше на 1,22 процента. Данные раскрыл глава Минобрнауки республики Ильсур Хадиуллин.
Выбирали реже обществознание (-2,75 процента) и историю (-0,24 процента). Базовую математику сдавали на 1,85 процента меньше школьников, чем в прошлом году.
Прибавление участников ЕГЭ по физике и профильной математике Хадиуллин связал с изменением правил поступления в вузы.
Лучше всего ученики из Татарстана сдавали французский язык, где средний балл составил 81,38. На втором месте английский язык — 74,23 балла. Затем китайский язык — 73,55 и испанский — 73,5. Средний балл по физике — 71,7, по профильной математике — 71,19.
- Итоги ЕГЭ 2026 года позволяют констатировать, средние баллы по всем предметам в республике выше общероссийских, а по предметам литература и химия они превышают на восемь баллов, - отметил министр.
По сравнению с 2025 годом баллы стали лучше по русскому языку, профильной математике, физике, биологии, истории, информатике, английскому языку, географии. А хуже — по химии, иностранным языкам, обществознанию и литературе.
Ранее сообщалось, что из-за ракетной опасности в Татарстане эвакуировали с ЕГЭ более тысячи учеников. Всего экзамены сдали свыше 18 тысяч школьников.
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