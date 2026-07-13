Всего экзамен сдавали почти 50 тысяч школьников.

Автор фото: kzn.ru

В Татарстане в ГИА-9 в 2026 году участвовали 48 474 ученика, в том числе более тысячи детей с ОВЗ. На обновление оборудования для сдачи экзамена из бюджета республики было выделено 300 миллионов рублей. На эти деньги закупили 3651 принтер и 400 сканеров, обучили 500 специалистов и 8 тысяч педагогов, которые были задействованы в организации и проведении экзамена. Об этом рассказал глава Минобрнауки Татарстана Ильсур Хадиуллин.

Обязательными предметами были, как и всегда, русский язык и математика. Еще два предмета могли выбрать сами ученики. Большинство сдавали географию (20 493 школьника) и информатику (20 028). Также выбирали обществознание (15 229) и биологию (10 029). С прошлого года увеличилось количество участников ОГЭ по физике (+1 процент) и биологии (+0,2 процента).

Лучшие оценки были у девятиклассников, сдававших английский язык (средняя отметка — 4,66), родной язык (4,58), литературу (4,47), химию (4,42), географию (4,35) и французский язык с биологией (по 4,29). Средняя отметка по русскому языку составила 3,88, а по математике — 3,84. Результаты находятся примерно на одном уровне с прошлым годом, значительных улучшений или ухудшений нет.

Ранее сообщалось, что по числу стобалльников ЕГЭ Татарстан остается в числе лидеров. Максимального результата на экзамене смогли добиться 460 выпускников.

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