Образование
13 июля 10:33
Автор материала:
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Екатерина Петрова

Журналист

Из-за ракетной опасности в Татарстане эвакуировали с ЕГЭ более тысячи учеников

Всего экзамены сдали свыше 18 тысяч школьников.

Из-за ракетной опасности в Татарстане эвакуировали с ЕГЭ более тысячи учеников

Автор фото: kzn.ru

В Татарстане в 2026 году работали 86 пунктов проведения экзаменов, там дежурили более шести тысяч педагогов. И в этом году впервые все пункты были оснащены устройствами подавления сигнала. Онлайн-наблюдение вели 767 наблюдателей. Об этом рассказал глава Минобрнауки республики Ильсур Хадиуллин. Также не было выпускников или родителей, отказавшихся от участия в ГИА.

Однако были и трудности: из-за объявления ракетной опасности 22 и 23 июня в Арском, Елабужском, Нижнекамском районах и Казани с экзамена были эвакуированы 1253 ученика. Всего ГИА-11 сдавали 18 003 человека, тогда как в прошлом году сдающих было 16 545. Из них ЕГЭ сдали 16 546 школьников, ГВЭ — 199 человек.

Хадиуллин отметил, что доля выбравших ЕГЭ по естественно-научным предметам, таких как химия, физика и биология, а также профильная математика и информатика, составила 39,7 процента. План в 38 процентов, который поставило федеральное министерство просвещения, выполнен.

Ранее в Минпросвещения связали рекордные баллы ЕГЭ с ликвидацией разрыва в программах. Рост числа стобалльников вызван устранением расхождений между школьной программой и экзаменационными заданиями.

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