Общество
16 июля 22:49
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«Вечерняя Казань»

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Набравшая 300 баллов на ЕГЭ татарстанская школьница решила поступать в КФУ

Студентке будут выплачивать индивидуальную стипендию.

Набравшая 300 баллов на ЕГЭ татарстанская школьница решила поступать в КФУ

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Лейсан Шакирова, выпускница СУНЦ IT-лицея КФУ, которая набрала 300 баллов на экзаменах по химии, математике и русскому языку, выбрала для поступления Казанский федеральный университет, сообщает  пресс-служба вуза.  

- Я давно увлекаюсь химией, участвовала в олимпиадах и следила за исследованиями ученых КФУ. Когда перешла из обычной школы в лицей, поняла, насколько это сложно – учиться по высшему стандарту, по максимальному количеству профильных уроков, вдали от семьи. Однако в системе Казанского федерального работают выдающиеся специалисты, которые постоянно на связи с нами, имеются оснащенные современные лаборатории, специализированные программы. Тогда я осознала, что именно тут смогу получить лучшее образование и реализовать себя в науке, – объяснила свой выбор абитуриентка.  

Ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин лично поздравил Лейсан Шакирову и подарил будущей студентке набор брендированной продукции КФУ.  Ей будет назначена индивидуальная стипендия в размере 30 000 рублей.  

В пресс-службе вуза уточнили, что такую стипендию может получить каждый студент Казанского университета, получивший в этом году 300 баллов только по результатам ЕГЭ (без учета дополнительных баллов).

Ранее сообщалось, что по числу стобалльников ЕГЭ Татарстан остается в числе лидеров. Максимального результата на экзамене смогли добиться 460 выпускников.

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