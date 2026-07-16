Общество
16 июля 21:51
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«Вечерняя Казань»

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В Татарстане резко вырос спрос на сварщиков

Работодатели готовы платить таким специалистам в среднем почти 230 тысяч рублей в месяц.

В Татарстане резко вырос спрос на сварщиков

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане в июне в сравнении с прошлым годом увеличилось число вакансий для специалистов промышленных предприятий. Об этом говорят данные исследования Авито Работа.  

Самый большой спрос показали сварщики, число вакансий для которых  выросло на 51%. При этом работодатели обещают платить им в среднем 226 879 рублей в месяц.

Далее по росту числа вакансий идут инженеры (+40%), среднее зарплатное предложение которым составило 95 251 рубль в месяц, и слесари-электрики (+40%), которым готовы платить в среднем 89 444 рубля в месяц.  

В число наиболее востребованных вошли также операторы производственной линии со средним зарплатным предложением 99 701 рубль в месяц.

Ранее мы писали, что средняя зарплата в России может подняться до 137 тысяч рублей к 2027 году. Реальная картина будет зависеть от активности использования ресурсов компаний.

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