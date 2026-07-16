В Татарстане резко вырос спрос на сварщиков
Работодатели готовы платить таким специалистам в среднем почти 230 тысяч рублей в месяц.
В Татарстане в июне в сравнении с прошлым годом увеличилось число вакансий для специалистов промышленных предприятий. Об этом говорят данные исследования Авито Работа.
Самый большой спрос показали сварщики, число вакансий для которых выросло на 51%. При этом работодатели обещают платить им в среднем 226 879 рублей в месяц.
Далее по росту числа вакансий идут инженеры (+40%), среднее зарплатное предложение которым составило 95 251 рубль в месяц, и слесари-электрики (+40%), которым готовы платить в среднем 89 444 рубля в месяц.
В число наиболее востребованных вошли также операторы производственной линии со средним зарплатным предложением 99 701 рубль в месяц.
Ранее мы писали, что средняя зарплата в России может подняться до 137 тысяч рублей к 2027 году. Реальная картина будет зависеть от активности использования ресурсов компаний.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Виновник, оказавшийся постоянным клиентом сервиса, выстрелил в сотрудника сервиса из травматического оружия.
Неизвестные зашли в три магазина подряд, в цветочном пострадала женщина.
Большая часть сэкономленных средств в обязательном порядке вернётся обратно в федеральный бюджет.
Мужчина удалил публикацию после негативных комментариев, но отвечать всё равно придётся.
Продавец пытался затянуть процесс дополнительными экспертизами, однако коллегия постановила отменить сделку и выселить пенсионерку из квартиры.
В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.