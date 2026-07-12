Реальная картина будет зависеть от активности использования ресурсов компаний.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин озвучил прогноз по динамике средних зарплат в стране. По его оценкам, к 2027 году показатель может достичь 137 тысяч рублей. Данные приводит ТАСС.

Эксперт напомнил, что в 2025 году средняя зарплата составила 101 784 рубля — это на 14,28% выше уровня 2024 года. В текущем году, как полагает Балынин, показатель выйдет на отметку в диапазоне 114–120 тысяч рублей, что соответствует росту на 12–18% в зависимости от развития экономической ситуации. В 2026 году ожидается дальнейший прирост — примерно на 11–14%, а в 2027‑м средняя зарплата может закрепиться на уровне 126,5–137 тысяч рублей.

При этом, по словам эксперта, возможности для повышения зарплат у организаций существенно различаются. Итоговая динамика во многом будет определяться тем, насколько активно компании воспользуются имеющимися ресурсами для увеличения зарплатных предложений.

Ранее мы писали, что рост зарплат замедлился в Казани.

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