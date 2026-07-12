Сейчас федеральный МРОТ зафиксирован на отметке 27 093 рубля в месяц.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров озвучил прогноз по уровню минимального размера оплаты труда на 2027 год. По его оценке, показатель может составить от 29 до 31 тысячи рублей, сообщает ТАСС.

Как пояснил эксперт, финальное значение МРОТ на следующий год обычно утверждают в конце текущего — ориентировочно в ноябре‑декабре 2026 года. Прогноз сформирован с учетом данных Минэкономразвития и экспертных оценок. Машаров подчеркнул значимость МРОТ как базового социально‑экономического индикатора: от него зависят не только минимальные зарплаты, но и расчеты больничных, пособий и ряда других социальных выплат.

При этом регионы вправе устанавливать собственный МРОТ — при условии, что он не ниже федерального уровня. В отдельных субъектах, прежде всего в северных, с учетом климатических и экономических особенностей региональная планка традиционно оказывается выше общероссийской.

Сейчас, в 2026 году, федеральный МРОТ зафиксирован на отметке 27 093 рубля в месяц. Ранее премьер‑министр Михаил Мишустин заявлял о планах довести показатель до 35 тысяч рублей к 2030 году.

Ранее мы писали, что МРОТ хотят рассчитывать по средней зарплате, а не медианной.

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