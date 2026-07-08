Запас прочности энергосистемы России высокий.

Автор фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин высказался о ситуации с топливом во время совещания с членами правительства. По его словам, совершенно очевидно, противник пытается нанести ущерб экономике и накалить обстановку в обществе. Однако это задача невыполнимая, считает российский лидер.

«Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире», - отметил президент.

Для налаживания ситуации, необходимо организовать работу и договориться с компаниями, чтобы «они тоже не зажимали продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужный продукт независимым АЗС».

В то же время, как докладывает Минсельхоз, проблем с поставками топлива в сельхозотрасли не наблюдается.

Ранее сообщалось, что на заправках Татнефти в Казани снова ввели ограничения на продажу топлива. Причина мер - повышенный спрос.

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