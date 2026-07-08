Экономика
8 июля 19:02
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«Вечерняя Казань»

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Казань оказалась в числе городов, где за июнь снизились цены на жилье

Средняя стоимость «квадрата» составила 201 тысячу рублей.

Казань оказалась в числе городов, где за июнь снизились цены на жилье

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В России за июнь цены на жилье снизились в 40 процентах крупных городов. Снижение составило от 0,1 до 1,6 процента, пишет «РБК Недвижимость».

В этом рейтинге Казань оказалась на последнем месте. Здесь цены на жилье упали только на 0,1 процента, до 201 тысячи рублей за квадратный метр. Сильнее всего стоимость понизилась в Сочи (-1,6 процента, до 296 тысяч рублей), Новокузнецке (-1,3 процента, до 91,3 тысячи) и Рязани (-1,3 процента, до 103,4 тысячи).

Эксперты связали снижение цен с недоступными ставками по ипотеке. Например, руководитель направления «IT-решения в жилой недвижимости» Группы SRG Максим Русаков считает, что многие семьи просто не готовы брать кредит на текущих условиях. Но многие девелоперы на первичном рынке предлагают скидки и специальные условия для стимулирования продаж. Также на динамику влияет сезонный фактор: многие откладывают покупку до осени.

В то же время в некоторых городах стоимость квадратного метра, наоборот, поднялась. Сильнее всего — в Барнауле (+2,3 процента, до 146,4 тысячи), Твери (+1,5 процента, до 111,9 тысячи) и в Красноярске (+1,4 процента, до 143 тысяч).

Ранее сообщалось, что в России хотят запретить завышать цены на жилье в рассрочку. Разница между стоимостью квартиры при полной оплате и при выплатах частями достигает 20 процентов.

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