Вторая половина лета начнется в Казани с дождей
Конец июля и начало августа порадуют жаркой солнечной погодой.
Какой будет погода в Казани во второй половине лета – ответ на этот вопрос дали метеорологи Яндекс Погоды, рассчитав прогноз с помощью ИИ-технологии Метеум.
В столице Татарстана ожидаются осадки, местами сильные. Однако к выходным установится ясная погода. Температура с 17-21 градуса к концу недели повысится до 24-27.
На следующей неделе в первой половине снова прогнозируются дожди, а к выходным – опять ясная погода с температурой 24-28 градусов.
На стыке июля и августа погода будет преимущественно солнечная. Температура воздуха составит 22-25 градусов. Но уже в первой половине августа возможны частые дожди различной интенсивности.
Самую жаркую погоду синоптики прогнозируют на юге России - в Волгограде, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Столбики термометров здесь поднимутся до 37-39 градусов.
Ранее сообщалось, что интенсивность Эль-Ниньо достигнет пиковых значений в конце 2026 года. Температура моря в тропической части Тихого океана продолжит расти.
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