Конец июля и начало августа порадуют жаркой солнечной погодой.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Какой будет погода в Казани во второй половине лета – ответ на этот вопрос дали метеорологи Яндекс Погоды, рассчитав прогноз с помощью ИИ-технологии Метеум.

В столице Татарстана ожидаются осадки, местами сильные. Однако к выходным установится ясная погода. Температура с 17-21 градуса к концу недели повысится до 24-27.

На следующей неделе в первой половине снова прогнозируются дожди, а к выходным – опять ясная погода с температурой 24-28 градусов.

На стыке июля и августа погода будет преимущественно солнечная. Температура воздуха составит 22-25 градусов. Но уже в первой половине августа возможны частые дожди различной интенсивности.

Самую жаркую погоду синоптики прогнозируют на юге России - в Волгограде, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Столбики термометров здесь поднимутся до 37-39 градусов.

Ранее сообщалось, что интенсивность Эль-Ниньо достигнет пиковых значений в конце 2026 года. Температура моря в тропической части Тихого океана продолжит расти.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.