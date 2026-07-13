По числу стобалльников ЕГЭ Татарстан остается в числе лидеров
Максимального результата на экзамене смогли добиться 460 выпускников.
Число учеников в Татарстане, не преодолевших минимальный порог ЕГЭ по базовым предметам, остается стабильным по русскому языку, а по математике наблюдается их уменьшение. Об этом рассказал глава Минобрнауки Татарстана Ильсур Хадиуллин.
В 2026 году русский язык не смогли сдать 40 человек, что составляет 0,25 процента. Это на 0,04 больше по сравнению с прошлым годом. По профильной математике таких было 144 человека (1,49 процента, на 0,5 меньше), а по базовой математике — 38 учеников (0,55 процента, меньше на 0,81 процента).
Школьники могли пересдать ЕГЭ по одному предмету 8 и 9 июля. В этом году на пересдачу решились 3239 выпускников, что на 622 человека больше по сравнению с прошлым годом. Большинство школьников выбрали обществознание (776), далее следуют информатика (654), русский язык (590) и профильная математика (374). Результаты будут объявлены не позднее 20 июля, напомнил министр.
Татарстан остается среди регионов-лидеров по количеству стобалльников. Их общее число - 460. Два выпускника набрали по 300 баллов, 48 выпускников — по 200, 358 выпускников - по 100 баллов. Максимальный балл в этом году по профильной математике получили 138 человек, по русскому языку — 72, по химии — 68, по литературе — 65, физике — 56.
Сто баллов ни один ученик не смог набрать по предметам: обществознание, немецкий язык и французский язык.
При этом в Казани оказалось больше всего стобалльников (230 человек). На втором месте Набережные Челны (65). Топ-3 разделяют Альметьевский и Нижнекамский районы (по 27).
Ранее сообщалось, что татарстанские школьники лучше всего сдали ЕГЭ по иностранным языкам. Физику и профильную математику ученики стали выбирать чаще.
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