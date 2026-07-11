Определялся уровень освоения материала выпускниками.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

На затраты, связанные с проведением демонстрационного экзамена в 2026 году, бюджет Татарстана выделил 64,9 миллиона рублей. Статистику приводит пресс-служба министерства финансов республики.

Как уточнили в ведомстве, цель демонстрационного экзамена - определение уровня освоения выпускником материала, предусмотренного образовательной программой, и степени сформированности профессиональных умений и навыков путем проведения независимой экспертной оценки выполненных выпускником практических заданий в условиях реальных или смоделированных производственных процессов.

Ранее сообщалось, что на рынке труда в республике за год значительно увеличилось количество резюме молодых людей без опыта и с дипломом среднего профессионального образования. Их стало на 53 процента больше, подсчитали в «Авито Работе».

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