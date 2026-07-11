На проведение демонстрационного экзамена Татарстан выделил почти 65 млн рублей
Определялся уровень освоения материала выпускниками.
На затраты, связанные с проведением демонстрационного экзамена в 2026 году, бюджет Татарстана выделил 64,9 миллиона рублей. Статистику приводит пресс-служба министерства финансов республики.
Как уточнили в ведомстве, цель демонстрационного экзамена - определение уровня освоения выпускником материала, предусмотренного образовательной программой, и степени сформированности профессиональных умений и навыков путем проведения независимой экспертной оценки выполненных выпускником практических заданий в условиях реальных или смоделированных производственных процессов.
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