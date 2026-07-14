Россиянам рассказали о правилах приема в десятый класс
Школа имеет право организовать индивидуальный отбор.
В Минпросвещения России разъяснили правила приема учеников в десятый класс. Чтобы устроить ребенка в другое учебное заведение, родителям нужно обратиться в региональные или местные органы, ответственные за сферу образования.
Кроме того у школы есть право организовать индивидуальный отбор для поступления в классы с углубленным изучением отдельных предметов или профильного обучения. И если девятиклассник не прошел отбор, то ему обязаны предоставить место в образовательной организации в классе универсального профиля либо в другой территориально доступной школе.
Ранее сообщалось, что в десятый класс в России начали зачислять только отличников. На одно место в старшей школе претендует до пяти человек, жалуются родители девятиклассников.
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