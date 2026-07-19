Самым популярным предметом для углубленного изучения при этом оказалась математика.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Порядка 33 процентов российских родителей отдают своих детей учиться в профильные или предпрофессиональные классы. Наиболее популярными направлениями оказались гуманитарное, технологическое и социально-экономическое. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Президентской академии РАНХиГС.

Реже всего школьники поступают на естественно-научный профиль — таких оказалось 13 процентов. Большая часть родителей (40 процентов) при этом ориентируется на углубленное изучение математики. Далее по популярности идут русский язык (36 процентов), информатика (34 процента), биология (24 процента), физика (23 процента) и химия (20 процентов). Физику, информатику и математику больше предпочитают юноши, а химию и биологию — девушки.

Ранее министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин заявил, что школы обязаны принимать всех желающих в 10-е классы. Возможность учиться в старшем звене учреждения должны предоставлять даже при наличии академической задолженности и низкой успеваемости.

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