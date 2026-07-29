Отключение снабжения коснется Вахитовского района города.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С 9:00 4 августа до 11:00 5 августа в столице республики запланировано отключение подачи воды в ряде домов Вахитовского района. Снабжение перекроют из-за подключения двух водопроводов для Центра фигурного катания имени Алины Загитовой, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Под отключение попадут более 20 улиц, среди которых:

улица Алебастровая, 1 корп.1, 2, 3, 4; 1а, 1а корп.3, 5, 6; 1б, 7, 7 корп.1; 11, 11 корп.1, 2, 3; 11/1, 11/2, 11а, 11б;

улица Владимира Кулагина, 21, 23, 23 корп.1,2, 3, 4; 25, 25 корп.1, 3, 4;

улица Девятаева, 1б, 1 корп.8,9; 7/1;

улица Зайцева, 8, 10, 14, 15, 17, 29, 29а, 31;

улица Ирек, 1б, 1 корп.2,5; 1/2/79в, 30;

улица Крутовская, 41а, 47, 49, 51, 1, 3, 3 корп.1; 8, 8 корп.1; 20, 20/1, 20 корп.1, 2, 3, 4; 20а/1, 26, 26 корп.2, 3, 4, 6, 7, 8; 26а, 26б, 26в, 26в корп.8; 26г, 26ж, 26и, 26к, 26к корп.2, 3; 26н, 26м, 26л16, 33, 41, 41/1, 43;

улица Кызыл Татарстан, 20;

улица Мазита Гафури, 2а, 2а корп.1, 4, 4а, 26а, 34а, 46, 46а, 50, 50 корп.1,2,3,4,5,6; 71 корп.1, 3, 14, 216; 71 стр.3, 71ж, 71 корп.3/1;

улица Меховщиков, 2, 2а, 3, 4, 4а, 7, 14, 40, 40а, 40б, 44, 72, 72 корп.1, 2, 3, 4; 75, 78, 79, 79в/1/2, 79 корп.116, 79/1, 80, 80а, 80 корп.1, 2, 4, 5; 80/1, 82 корп.1, 82а, 84, 86;

улица Портовая, 2, 6, 21, 37 корп1, 2; 37в корп.1, 2; 19, 19 корп.1, 19а, 19а корп.1; 23, 23 корп.1, 2; 23а, б, 25, 25 ст.1, 25 корп.1; 25а, 25а корп.1; 27 корп.1; 27, 27а/1, 27а/2, 27а/4, 27а/5, 37гстр, 39а;

улица Складская, 20, 28, 28а, 30;

улица 2-я Тихорецкая, 10, 10а, 10б, 12, 12 корп.1, 12а, 39, 39а, в, 41, 41 корп.1;

улица Тихорецкая, 2, 2 корп.2, 3, 5; 2 стр.1, 2; 2а, 2а/1, 2б корп.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 2в, 5 корп.2, 3; 6, 6а, 6а корп.2; 7, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 7 корп.2; 7а, 7а корп.1, 2; 7б, 7д, 7д корп.2; 7л, 7 ст.2, 4; 7в корп.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15; 9, 9 корп.1; 9а, 9е, 11, 11 корп.1, 11а, 13;

улица Шевченко, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 32а, 32б, 34, 35, 36, 38, 37;

улица Южно-Промышленная, 1/77а, 1/77б, 1, 2, 4, 6, 1б, 1б корп.1; 2а, 2а/1, 3, 3а, 3в, 3 корп.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 3/1, 3/2, 5, 5а, 5 корп.1, 2; 8а, 6г, 6д, 9, 9/1, 10 корп.2;12б, 12в, 20, 20 корп.1; 20а, 22, 30, 30 корп.2, 30а, 30б корп.1, 2; 30в;

улица Безымянный, 1, 1 корп.1, 2, 3; 1а, 2, 6;

улица 1-й Юл Урам, пер.2-й Юл Урам, пер.Кисловодский;

ул.1-я Столбищенская, ул.1-я Тракторная, ул.2-я Гаражная, ул.2-я Комбайнерская, ул.2-я Столбищенская, ул.2-я Тракторная, ул.2-я Юл Урам, ул.3-я Тракторная, ул.4-я Тракторная;

улицы Волнистая, Загородная, Кисловодская, Коллекторная, Комбайнерская, Крестьянская, Кукушкинская, Лесная (Поповка), Магистральная, Оранжерейная, Орловская, Параллельно-Кисловодская, Параллельно-Прогонная, Парниковая, Поперечно-Кукушкинская, Поперечно-Прогонная, Пригородная, Прогонная, Продольно-Кукушкинская, Проселочная, Радищева, Русловая, Теньковская, Тихорецкая, Тракторная, Турбинная, Услонская, Учительская, Юл Урам, Яшь Кыч.

Заявки на автоцистерны с водой жители могут подать по телефону +7 (843) 231-62-60.

Ранее сообщалось, что в Казани на модернизацию водопровода в 2026 году выделят 1,6 миллиарда рублей, что в три раза больше, чем в прошлом году. Специалисты отремонтируют 15,6 километра сетей.

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