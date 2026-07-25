При беспорядке во дворе рекомендуется обращаться в управляющую организацию.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Жители республики нередко жалуются на переполненные контейнеры и пакеты рядом с площадкой. Но не всегда причиной этого становится несвоевременный вывоз отходов. Зачастую виной тому - недостаточное количество баков для обслуживаемого числа жителей, пояснили в Государственной жилищной инспекции Татарстана.

Как рассказали в ведомстве, число контейнеров рассчитывается по установленным нормативам, исходя из численности проживающих, объема отходов и графика вывоза. Но когда дом активно заселяется или площадкой пользуются жители соседних домов, этих мощностей уже не хватает. При этом согласно санитарным нормам на одной площадке могут размещаться не более восьми контейнеров для смешанных отходов.

В Жилинспекции посетовали при беспорядке на контейнерной площадке обращаться в управляющую организацию. УК должна проанализировать ситуацию и либо увеличить число контейнеров, либо скорректировать график вывоза.

Ранее сообщалось, что мусорные полигоны Казани переполнятся через два года. В мэрии города назвали снижение объемов мусора приоритетной задачей.

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