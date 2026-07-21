ЖКХ
21 июля 12:34
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«Вечерняя Казань»

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Пенсионерам предложили скидку на все услуги ЖКХ

Особенно это важно для пожилых в частных домах и для сохранения деревень.

Пенсионерам предложили скидку на все услуги ЖКХ

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб выступил с идеей ввести скидку на коммунальные услуги для неработающих пенсионеров. По его мнению, часть жилплощади должна быть освобождена от оплаты пропорционально, а саму меру стоит закрепить на федеральном уровне.

Гриб подчеркнул, что особенно тяжело приходится пожилым людям в частных домах, где расходы на содержание жилья зачастую выше, чем в квартирах. Многие из-за этого перебираются в крупные города, и скидка могла бы удержать их в малых городах и деревнях.

Ранее мы писали, что перенос сроков по росту тарифов ЖКХ сгладит ситуацию, но не спасет от шока. Правительство перенесло индексацию «коммуналки» с июля на октябрь. В итоге удорожание побьет многолетние рекорды. Сильнее всего удар придется по кошелькам тех, кто отапливает дома газом и не экономит электричество.

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