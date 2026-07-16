Казанское ТСЖ «Волга-36» потратило 6 млн со спецсчета и не признает вину
Деньги копились на запланированный капремонт, но были израсходованы раньше срока.
Жители дома на Академика Завойского, 22 копили деньги на капремонт на специальном банковском счете. Но собственники на общем собрании решили не ждать планового ремонта, а потратить шесть миллионов рублей на обновление электроснабжения. Люди были уверены, что могут распоряжаться средствами по своему усмотрению.
Однако, по правилам Жилищного кодекса, если взнос жильцов на капремонт минимальный — в Татарстане это 10 рублей 16 копеек — то они обязаны соблюдать сроки ремонта, установленные региональной программой. В этом доме работы были запланированы на 2033 год и на 2043 год.
А получилось так, что собственники «Оголили» счет, оставив дом без финансовой подушки на будущие обязательные работы. Но ТСЖ «Волга-36» не признает вину, настаивая на том, что решение общего собрания — закон для них, а деньги принадлежат собственникам. Но в Жилинспекции возражения отклонили. Теперь жильцам придется отстаивать точку зрения в суде, сообщили в Госжилинспекции Татарстана.
Ранее сообщалось, что нижнекамская УК поплатилась штрафом в 100 тысяч рублей за кондиционеры. Дело в том, что фасад дома обвешен внешними блоками кондиционеров. Проверка показала, что владельцы установили их незаконно, без согласия собственников квартир.
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