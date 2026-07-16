ЖКХ
16 июля 17:35
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«Вечерняя Казань»

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Казанское ТСЖ «Волга-36» потратило 6 млн со спецсчета и не признает вину

Деньги копились на запланированный капремонт, но были израсходованы раньше срока.

Казанское ТСЖ «Волга-36» потратило 6 млн со спецсчета и не признает вину

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Жители дома на Академика Завойского, 22 копили деньги на капремонт на специальном банковском счете. Но собственники на общем собрании решили не ждать планового ремонта, а потратить шесть миллионов рублей на обновление электроснабжения. Люди были уверены, что могут распоряжаться средствами по своему усмотрению.

Однако, по правилам Жилищного кодекса, если взнос жильцов на капремонт минимальный — в Татарстане это 10 рублей 16 копеек — то они обязаны соблюдать сроки ремонта, установленные региональной программой. В этом доме работы были запланированы на 2033 год и на 2043 год.

А получилось так, что собственники «Оголили» счет, оставив дом без финансовой подушки на будущие обязательные работы. Но ТСЖ «Волга-36» не признает вину, настаивая на том, что решение общего собрания — закон для них, а деньги принадлежат собственникам. Но в Жилинспекции возражения отклонили. Теперь жильцам придется отстаивать точку зрения в суде, сообщили в Госжилинспекции Татарстана.

Ранее сообщалось, что нижнекамская УК поплатилась штрафом в 100 тысяч рублей за кондиционеры. Дело в том, что фасад дома обвешен внешними блоками кондиционеров. Проверка показала, что владельцы установили их незаконно, без согласия собственников квартир.

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