Казанское вторсырье больше не хотят перерабатывать за пределами Татарстана
Из материалов создают люки, мусорные мешки и бутылки.
Казанское вторсырье перерабатывают не в Казани. Об этом рассказал гендиректор регионального оператора УК «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства» Евгений Чекашов.
Вторичное сырье в Казани собирают на 2064 контейнерных площадках с «желтыми сетками». Кроме того, работают и пункты приема безвозмездного сбора по двум адресам. В этом году в них собрали около 220 тонн бумаги, металла, пластика, стекла и других материалов. После приема вторсырье проходит дополнительную обработку, прессуется, а затем отправляется на предприятия-переработчики.
- Сегодня УК «ПЖКХ» сотрудничает с более чем 60 предприятиями, которые используют вторсырье. В том числе предприятия Татарстана и других регионов России. Каждый месяц около ста тонн ПЭТ-бутылок отправляется в Нижний Новгород – этот объем позволяет ежегодно производить миллионы новых пластиковых бутылок, - объяснил Чекашов.
Сто тонн стекла отправляется на переработку – из такого количества стеклобоя изготавливают около 250–300 тысяч новых стеклянных бутылок. При этом природных ресурсов на это уходит намного меньше. Компания «ОМП ГРУПП» из Орла ежемесячно перерабатывает полиэтиленовую пленку, а 40 тонн отправляют в Марий Эл – там делают песчаные люки для колодцев.
- Стоимость вторсырья значительно снизилась, а расходы на транспортировку, сбор и сортировку продолжают расти. Необходимы новые перерабатывающие мощности, создание экотехнопарков, расширение рынков сбыта, - отметил глава УК «ПЖКХ».
В Казани призвали поддержать местных предпринимателей по вторсырью. По словам руководителя исполкома города Рустема Гафарова, вывозить вторсырье на переработку становится все дороже. При этом в Татарстане есть все возможности, предпринимательская жилка, которая сможет организовать полноценное производство по переработке вторичного сырья.
Ранее сообщалось, что мусорные полигоны Казани переполнятся через два года. В мэрии города назвали снижение объемов мусора приоритетной задачей.
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