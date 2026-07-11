ЖКХ
11 июля 00:50
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«Вечерняя Казань»

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Жильцы зеленодольского дома звонят в аварийку, а отвечает таксист

Жилинспекция Татарстана нагрянула туда с внеплановой проверкой.

Жильцы зеленодольского дома звонят в аварийку, а отвечает таксист

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Долгое время жильцы дома №14А по улице Королева в Зеленодольске жалуются в соцсетях на перебои с водоснабжением и полную некомпетентность руководства своего ТСЖ. В итоге в дом с внеплановой проверкой отправились представители Жилинспекции Татарстана.  

Как рассказали жильцы, по номеру телефона, указанному в квитанциях на оплату услуг как телефон аварийно-диспетчерской службы, отвечает почему-то случайный таксист, который сам в шоке и не понимает, почему его личный номер фигурирует в платежках.  

- Вчера не было горячей воды, звоним по номеру из квитанции — там таксист в шоке, что ему вообще звонят. В ЖКХ говорят, что дом больше не в их ведении, а в теплосетях уверяют, что ресурс подается исправно. В итоге люди сидят без воды и просто не понимают, куда стучаться, — жалуются жители дома.  

В Жилинспекции напомнили, что ведомство может проводить внеплановые проверки и без официальных заявлений от татарстанцев. Для этого достаточно  негативных отзывов и жалоб в социальных сетях. Если в течение трех месяцев через соцсети поступило не менее пяти претензий от жителей одного дома, УК или ТСЖ может готовиться к проверке контролирующего органа.

Ранее сообщалось, что нижнекамскую УК оштрафовали за отключение света должнику. Сумма задолженности за электроэнергию оказалась гораздо меньше платы за два месяца.

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