Жилинспекция Татарстана нагрянула туда с внеплановой проверкой.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Долгое время жильцы дома №14А по улице Королева в Зеленодольске жалуются в соцсетях на перебои с водоснабжением и полную некомпетентность руководства своего ТСЖ. В итоге в дом с внеплановой проверкой отправились представители Жилинспекции Татарстана.

Как рассказали жильцы, по номеру телефона, указанному в квитанциях на оплату услуг как телефон аварийно-диспетчерской службы, отвечает почему-то случайный таксист, который сам в шоке и не понимает, почему его личный номер фигурирует в платежках.

- Вчера не было горячей воды, звоним по номеру из квитанции — там таксист в шоке, что ему вообще звонят. В ЖКХ говорят, что дом больше не в их ведении, а в теплосетях уверяют, что ресурс подается исправно. В итоге люди сидят без воды и просто не понимают, куда стучаться, — жалуются жители дома.

В Жилинспекции напомнили, что ведомство может проводить внеплановые проверки и без официальных заявлений от татарстанцев. Для этого достаточно негативных отзывов и жалоб в социальных сетях. Если в течение трех месяцев через соцсети поступило не менее пяти претензий от жителей одного дома, УК или ТСЖ может готовиться к проверке контролирующего органа.

Ранее сообщалось, что нижнекамскую УК оштрафовали за отключение света должнику. Сумма задолженности за электроэнергию оказалась гораздо меньше платы за два месяца.

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