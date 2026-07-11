Жильцы зеленодольского дома звонят в аварийку, а отвечает таксист
Жилинспекция Татарстана нагрянула туда с внеплановой проверкой.
Долгое время жильцы дома №14А по улице Королева в Зеленодольске жалуются в соцсетях на перебои с водоснабжением и полную некомпетентность руководства своего ТСЖ. В итоге в дом с внеплановой проверкой отправились представители Жилинспекции Татарстана.
Как рассказали жильцы, по номеру телефона, указанному в квитанциях на оплату услуг как телефон аварийно-диспетчерской службы, отвечает почему-то случайный таксист, который сам в шоке и не понимает, почему его личный номер фигурирует в платежках.
- Вчера не было горячей воды, звоним по номеру из квитанции — там таксист в шоке, что ему вообще звонят. В ЖКХ говорят, что дом больше не в их ведении, а в теплосетях уверяют, что ресурс подается исправно. В итоге люди сидят без воды и просто не понимают, куда стучаться, — жалуются жители дома.
В Жилинспекции напомнили, что ведомство может проводить внеплановые проверки и без официальных заявлений от татарстанцев. Для этого достаточно негативных отзывов и жалоб в социальных сетях. Если в течение трех месяцев через соцсети поступило не менее пяти претензий от жителей одного дома, УК или ТСЖ может готовиться к проверке контролирующего органа.
Ранее сообщалось, что нижнекамскую УК оштрафовали за отключение света должнику. Сумма задолженности за электроэнергию оказалась гораздо меньше платы за два месяца.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Такое возможно при неудачной автоматизации процессов.
По версии следствия, бывший представитель надзорного ведомства оказался участником коррупционной схемы по «заказному» возбуждению уголовного дела и незаконной приостановки ареста банковских счетов.
Паспорт закроет почти все требования, а детям после ЭКО станет проще оформить пенсию.
Артист планировал поиграть в волейбол, но из-за травмы присоединился к дворовому матчу в качестве болельщика.
Судью проверит Высшая квалификационная коллегия судей России.
В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.