Дело дошло до суда.

Автор фото: Жилинспекция Татарстана

Жилинспекция Татарстана выявила нарушения в работе нижнекамской управляющей компании «Жильё». Они касались незаконных кондиционеров и принудительных вытяжек кафе в доме №36 по проспекту Химиков.

УК было направлено предписание с требованием устранить эти нарушения до 2 мая. Жилищники отчитались о том, что работа выполнена, с опозданием. Позже выяснилось, что и сделана она была лишь на бумаге.

Дело в том, что фасад дома обвешен внешними блоками кондиционеров. Проверка показала, что владельцы установили их незаконно, без согласия собственников квартир. Кроме того, не была приведена в порядок вентиляция расположенного на первом этаже кафе.

Жилищная инспекция обратилась в суд. За неисполнение предписания УК «Жилье» признали виновной в административном правонарушении и наложили на нее штраф в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, управляющей компании все же придется демонтировать незаконные конструкции и разобраться с вентиляцией кафе.

Управляющая компания также предупреждена о недопустимости превышение сроков отключения водоснабжения. Нарушение сроков подачи воды было зафиксировано в домах по проспекту Строителей, Мира и улицы Студенческой.

Жилинспекция Татарстана потребовала устранить нарушения и сделать перерасчет платы за коммунальные услуги для всех собственников, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее мы писали, что казанские УК не сделали перерасчет жильцам за общедомовые нужды. Семь компаний исполнили предостережение: вернули почти 16 миллионов рублей.

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