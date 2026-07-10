Нижнекамская УК поплатилась штрафом в 100 тысяч рублей за кондиционеры
Дело дошло до суда.
Жилинспекция Татарстана выявила нарушения в работе нижнекамской управляющей компании «Жильё». Они касались незаконных кондиционеров и принудительных вытяжек кафе в доме №36 по проспекту Химиков.
УК было направлено предписание с требованием устранить эти нарушения до 2 мая. Жилищники отчитались о том, что работа выполнена, с опозданием. Позже выяснилось, что и сделана она была лишь на бумаге.
Дело в том, что фасад дома обвешен внешними блоками кондиционеров. Проверка показала, что владельцы установили их незаконно, без согласия собственников квартир. Кроме того, не была приведена в порядок вентиляция расположенного на первом этаже кафе.
Жилищная инспекция обратилась в суд. За неисполнение предписания УК «Жилье» признали виновной в административном правонарушении и наложили на нее штраф в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, управляющей компании все же придется демонтировать незаконные конструкции и разобраться с вентиляцией кафе.
Управляющая компания также предупреждена о недопустимости превышение сроков отключения водоснабжения. Нарушение сроков подачи воды было зафиксировано в домах по проспекту Строителей, Мира и улицы Студенческой.
Жилинспекция Татарстана потребовала устранить нарушения и сделать перерасчет платы за коммунальные услуги для всех собственников, сообщает пресс-служба ведомства.
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