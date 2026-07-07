ЖКХ
7 июля 13:20
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«Вечерняя Казань»

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Управляющим компаниям напомнили о запрете вывешивать списки должников в домах

Подобные объявления нарушают право на неприкосновенность частной жизни россиян.

Управляющим компаниям напомнили о запрете вывешивать списки должников в домах

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Размещение списков должников по оплате коммунальных услуг в подъездах является запрещенной практикой в России. Публичное разглашение подобной информации, во-первых, нарушает право на неприкосновенность частной жизни, во-вторых, противоречит закону о персональных данных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова депутата Госдумы Дмитрия Свищева.

Он назвал это «публичным унижением» и напомнил, что за это УК как юрлицу грозит штраф от 150 до 300 тысяч рублей согласно административному кодексу. Сообщать жильцам о задолженности можно только утвержденными способами, например, через квитанции, почту, личный кабинет ГИС ЖКХ, бумажным письмом или с помощью судебных инстанций.

Жителям, которые столкнулись с подобной практикой, следует зафиксировать нарушение и обратиться с жалобой в УК. Если компания не реагирует, поможет жалоба в Роскомнадзор и прокуратуру. В суде можно даже потребовать возмещения морального вреда.

Ранее сообщалось, что уровень собираемости платежей по Татарстане в мае нынешнего года уменьшился на один процент в сравнении с прошлым годом. Доля платежей, совершенных в электронном формате, достигла 82 процентов.

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