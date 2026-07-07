Управляющим компаниям напомнили о запрете вывешивать списки должников в домах
Подобные объявления нарушают право на неприкосновенность частной жизни россиян.
Размещение списков должников по оплате коммунальных услуг в подъездах является запрещенной практикой в России. Публичное разглашение подобной информации, во-первых, нарушает право на неприкосновенность частной жизни, во-вторых, противоречит закону о персональных данных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова депутата Госдумы Дмитрия Свищева.
Он назвал это «публичным унижением» и напомнил, что за это УК как юрлицу грозит штраф от 150 до 300 тысяч рублей согласно административному кодексу. Сообщать жильцам о задолженности можно только утвержденными способами, например, через квитанции, почту, личный кабинет ГИС ЖКХ, бумажным письмом или с помощью судебных инстанций.
Жителям, которые столкнулись с подобной практикой, следует зафиксировать нарушение и обратиться с жалобой в УК. Если компания не реагирует, поможет жалоба в Роскомнадзор и прокуратуру. В суде можно даже потребовать возмещения морального вреда.
Ранее сообщалось, что уровень собираемости платежей по Татарстане в мае нынешнего года уменьшился на один процент в сравнении с прошлым годом. Доля платежей, совершенных в электронном формате, достигла 82 процентов.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Общая мощность заводов этой страны – более 1 миллиона тонн переработанной нефти в год.
Такое возможно при неудачной автоматизации процессов.
Специалисты реконструировали главный дом, флигель и службы.
По версии следствия, бывший представитель надзорного ведомства оказался участником коррупционной схемы по «заказному» возбуждению уголовного дела и незаконной приостановки ареста банковских счетов.
Врачи просмотрели порок позвоночника и рёбер.
В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.