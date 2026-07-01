За места общего пользования отвечает управляющая организация.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

При появлении тараканов, клопов, муравьев или мокриц в местах общего пользования, включая подъезды, подвалы, чердаки и лифты, нужно обращаться в управляющую компанию. Она обязана обеспечивать надлежащее санитарное содержание общего имущества и при необходимости проводить мероприятия по дезинсекции, заявили в Жилинспекции Татарстана.

В управляющую компанию обращение можно отправить через раздел «Заявки» в приложении «Госуслуги Дом». Приложите фотографии и укажите, где именно были замечены насекомые. При желании заявку можно сделать коллективной, чтобы к ней присоединились соседи. Управляющая компания должна провести проверку и принять меры.

При этом за содержание квартиры отвечает собственник. Если насекомые распространяются из какой-либо квартиры, то сначала рекомендуется связаться с ее собственником и предложить провести совместную обработку помещений. Если договориться не удалось, можно обратиться в Роспотребнадзор.

Ранее сообщалось, что наибольшее количество укусов клещей пришлось на жителей Казани. Насекомые попадают на кожу человека в том числе на приусадебных и дачных участках.

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