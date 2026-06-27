Появился график отключения горячей воды в сотнях домов Казани с июня по август
Сроки могут быть скорректированы.
Масштабное отключение горячей воды в сотнях домов Казани, присоединенных к сетям АО «Татэнерго», планируется с 30 июня по 11 августа. Об этом сообщили в мэрии, уточнив, что ограничения введут в связи с гидравлическими испытаниями и ремонтом тепловых сетей.
При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций нужно сообщить на круглосуточную линию Казанских тепловых сетей по телефону +7 (800) 234-82-43. При этом сроки могут быть скорректированы, предупредили в мэрии.
В списке — десятки улиц и сотни домов. Полный график опубликовали на сайте мэрии Казани.
Ранее сообщалось, что полностью и частично отключат воду в более чем 200 домах Приволжского района Казани. Отключение водоснабжения и понижение давления связаны с подключением жилого дома к коммунальным сетям.
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