Обновление дорог и благоустройство города обойдется в рекордные 27 миллиардов рублей.

Автор фото: Денис Гордийко / мэрия Казани

В текущем году на обновление ливневых стоков в Казани направлено 890 миллионов рублей. При этом всего на модернизацию дорожной инфраструктуры и благоустройство города в текущем сезоне направлены рекордные 27 миллиардов рублей. Об этом в ходе рабочего отчета сообщил заместитель руководителя исполнительного комитета города Игорь Куляжев. Масштабная дорожная кампания охватит 204 участка городских дорог. Выделенные миллиардные лимиты распределились по ключевым городским программам.

- На ремонт улично-дорожной сети направили 18 миллиардов рублей. Программа благоустройства дворов «Наш двор» получила 4,6 миллиарда, на строительство и реконструкцию дорожных объектов выделили 3,5 миллиарда рублей. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» обновляют 14 участков дорог общей протяженностью 7,5 километра. В список входят улицы Ленинградская, Маршрутная, Можайского и Мартынова, - отметил Куляжев.

Дополнительно, по его словам, замена изношенных слоев асфальта запланирована на 80 ключевых магистралях города, среди которых проспект Ямашева, улицы Восстания и Бутлерова. Отдельное финансирование из республиканского бюджета Казань получила на обновление дорог, задействованных при подготовке к саммитам БРИКС и Россия - АСЕАН. Особое внимание город уделяет улучшению условий проживания в жилых массивах и садовых товариществах.

- Для улучшения условий в жилых поселках города и обеспечения подъездов к социальным объектам в 30 поселках запланирован ремонт на 25 дорожных участках протяженностью порядка 40 километров. На данный момент работы уже полностью завершены на 10 объектах, - сказал Куляжев.

Для садоводов Казани в этом сезоне, по словам спикера, отремонтируют 19 подъездных дорог протяженностью более 25 километров, что обеспечит комфортный проезд к 27 СНТ. Параллельно дорожники решают хроническую проблему городских подтоплений. Ремонт крупных ливневых коллекторов развернут в Строительном районе на улице Петра Витера и в Советском районе на улице Галеева, где построят канализационно-насосную станцию и напорные трубопроводы.

Ранее глава Миндортранса республики Фарит Ханифов заявил, что значительная часть автобусного парка Казани до сих пор не оборудована системами охлаждения воздуха из-за солидного возраста машин. Транспортные средства, отработавшие на маршрутах более 10 лет, официально вышли за рамки нормативного состояния. Именно в этой устаревшей технике климатическое оборудование не предусмотрено заводами-изготовителями.

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