ЖКХ
19 июня 19:24
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«Вечерняя Казань»

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Мужчины в Казани больше платят за коммуналку, чем женщины

Средний чек у представителей сильного пола на шесть процентов выше.

Мужчины в Казани больше платят за коммуналку, чем женщины

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани мужчины и женщины одинаково вносят оплату за ЖКУ, хотя по России ее чаще всего оплачивают представительницы прекрасного пола. За первое полугодие 2026 года средний чек за оплату ЖКУ у мужчин оказался на шесть процентов выше, чем у женщин: 7359 против 6960 рублей. Такое исследование провели в Т-Банке.

В целом, с мая 2024 по май 2026 года средний чек за ЖКУ в Казани вырос на 36 процентов, достигнув 7153 рубля. Наибольшую долю в общем объеме платежей занимают казанцы в возрасте от 36 до 45 лет — это 36 процентов. А просрочек больше всего у жителей в возрасте от 18 до 22 лет.

По словам руководителя отдела платежей Т-Банка Михаила Романова, за два года у жителей Казани количество платежей за ЖКУ в Т-Банке выросло на 26 процентов.

Ранее сообщалось, что ФАС опровергла повышение тарифов ЖКХ с 1 июля. Рост не превысит установленный правительством уровень, служба обещает проверки.

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