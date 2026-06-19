ЖКХ
19 июня 15:11
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«Вечерняя Казань»

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Казанцам рассказали о плановом отключении горячей воды

Водоснабжение прекратится на две с половиной недели.

Казанцам рассказали о плановом отключении горячей воды

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В некоторых домах Казани, подключенных к сетям Татэнерго, пройдет плановое отключение горячей воды. Об этом напомнили в администрации Вахитовского и Приволжского районов.

Причина - плановые гидравлические испытания и ремонт. Горячей воды не будет с 22 июня до 9 июля. С адресами можно ознакомиться по ссылке.

Жителей попросили при выявлении повреждений коммуникаций — протечке, паре или луже — сразу же звонить по номеру +7 (800) 234-82-43.

Ранее сообщалось, что реконструкция водопровода 1997 года на улице Окраинной идет в Казани. Планируется восстановить около пяти километров сетей. За три года на этом водопроводе произошло 38 аварийных ситуаций.

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