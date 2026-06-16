ЖКХ
16 июня 22:13
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«Вечерняя Казань»

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Супругов из Казани по отдельности наказали за недопуск газовиков

В сумме паре пришлось заплатить 10 тысяч рублей за нарушение.

Супругов из Казани по отдельности наказали за недопуск газовиков

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В столице республики десять жителей оштрафовали за отсутствие возможности провести обслуживание газового оборудования в квартирах. Каждому из них пришлось заплатить штраф в пять тысяч рублей. Показательный случай произошел на улице Фучика — супруги получили штраф по отдельности, поскольку являются совладельцами жилья и оба не выполнили свои обязанности, не пустив в квартиру сотрудников Казаньгоргаза. В сумме паре придется заплатить 10 тысяч рублей за нарушение. О поучительной истории рассказывает пресс-служба ГЖИ.

Согласно законодательству, собственники квартир обязаны предоставлять доступ газовикам, которые проводят обслуживание, ремонт оборудования, а иногда и отключение газа (например, в случае утечки). Однако владельцев о будущем визите необходимо известить не позднее, чем за 20 дней, и ознакомить с перечнем работ. Если на первое уведомление жилец не отвечает, компания направит второе.

«Если собственник дважды или более раз отказывает в доступе, исполнитель вправе составить акт об отказе в допуске и направить его копию в жилищную инспекцию для принятия соответствующих мер», — пояснили в ГЖИ.

Ранее сообщалось, что по всему Татарстану долг за данное нарушение достиг 1,1 миллиона рублей. Всего за пять месяцев в ГЖИ поступило 532 материала о нарушениях, связанных с газом.

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