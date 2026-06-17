Жилинспекция проверяет, следила ли управляющая компания за состоянием вентканалов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани временно приостановили газоснабжение в доме № 77 по улице Восстания. Причина серьёзная: в первом подъезде разрушен дымоотводящий канал. Подачу газа восстановят только после полной проверки всех дымоходов и вентканалов.

Это не просто формальность, а вопрос жизни и смерти. Повреждённый дымоход может привести к утечке угарного газа — он без цвета и запаха, но смертельно опасен. Поэтому специалисты обязаны провести тщательную диагностику всей системы вентиляции и дымоудаления. Газ дадут только после того, как все дефекты устранят и выдадут заключение о безопасности.

Жилинспекция Татарстана уже начала проверку. В первую очередь выясняют, выполняла ли управляющая компания свои обязанности по регулярному осмотру дымоходов согласно графику. Если нет — отвечать придётся по закону.

Ранее мы писали, что у татарстанской ООО «Инженерные решения» выявили серьезные нарушения. Компания ответственна за газовое оборудование в трех тысячах домах, но договор на услуги заключены только с собственниками 395 домов.

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