Жителей просят не смывать в унитаз пищевые отходы, салфетки и средства личной гигиены.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С начала 2026 года в Казани устранили 8221 засор на сетях канализации. Показатели на 196 случаев больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

Только за последнюю неделю специалисты ликвидировали 322 засора, при этом по 50 адресам заявки не подтвердились – сети работали исправно. А больше всего обращений было 8 июня — тогда зафиксировали 94 заявки. В среднем специалисты предприятия выезжают на них около 60 раз в сутки.

Предприятие призвало жителей не смывать в унитаз влажные салфетки, средства личной гигиены, а также пищевые отходы. Подобный мусор создает пробку в трубе. В результате происходят течи из люков, а также может сломаться дорогостоящее оборудование на канализационной насосной станции и выйти из строя система очистки сточных вод.

Ранее сообщалось, что Жилинспекция проверит дом в Казани, в подвале которого прорвало канализацию. УК никак не реагирует на жалобы жильцов.

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