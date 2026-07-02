ЖКХ
2 июля 15:08
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«Вечерняя Казань»

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Жители дома на Седова в Казани дважды больше суток сидели без воды

Начальника «Казэнерго» привлекли к ответственности.

Жители дома на Седова в Казани дважды больше суток сидели без воды

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В доме на Седова, 1 в Казани около полугода были постоянные перебои с горячей водой. С ноября 2025 по апрель 2026 года произошло 20 отключений. И жители решили обратиться в Госжилинспекцию Татарстана.

Проверка показала, что в большинстве случаев виновником была ресурсоснабжающая организация АО «Казэнерго». Компания как минимум дважды нарушила установленные нормативы по устранению аварий. Отметим, что максимальный срок отключения не должен превышать 24 часа. Однако 19 февраля и 3 марта жители оставались без горячей воды 25 и 26 часов соответственно.

В итоге начальника одного из эксплуатационных районов «Казэнерго» привлекли к административной ответственности. Ему вынесли официальное предупреждение за нарушение жилищного законодательства.

Ранее Водоканал Казани опроверг причастность к мощному прорыву трубы на Чистопольской. По словам очевидцев, «фонтан» высотой в несколько этажей выбил окна в соседних домах.

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